The OptiChamber Diamond valved holding chamber is smaller than most conventional chambers. OptiChamber Diamond's intuitive design enhances medication delivery and compliance for patients of all ages, at home or in the hospital.
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Can be easily disassembled for hand cleaning with warm water and liquid detergent
Life span data
Replace after one year
Dimensions
Dimensions
Volume
140
ml
Length
14.2 cm (5.6")
Mouthpiece
Interfaces with 22 mm standard connectors
Material
Material
BPA
Not manufactured with BPA
Door op de link te klikken, verlaat u de officiële website van Royal Philips ("Philips"). Alle links naar websites van derden die op deze site kunnen verschijnen, zijn alleen bedoeld voor uw gemak en vertegenwoordigen op geen enkele manier enige aansluiting bij of goedkeuring van de informatie die op die gelinkte websites wordt verstrekt. Philips geeft geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook met betrekking tot websites van derden of de daarin opgenomen informatie.
Door op de link te klikken, verlaat u de officiële website van Royal Philips ("Philips"). Alle links naar websites van derden die op deze site kunnen verschijnen, zijn alleen bedoeld voor uw gemak en vertegenwoordigen op geen enkele manier enige aansluiting bij of goedkeuring van de informatie die op die gelinkte websites wordt verstrekt. Philips geeft geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook met betrekking tot websites van derden of de daarin opgenomen informatie.