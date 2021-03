Hoewel de meeste deelnemers op de hoogte waren van de risico's van COPD, wijst het onderzoek erop dat er tijdens praktijkbezoeken aan zorgprofessionals behoefte is aan een meer gedegen patiëntenvoorlichting. Minder dan de helft herinnerde zich dat er tijdens het eerste bezoek is gesproken over stoppen met roken en de behandelingsopties. Slechts 43% herinnerde zich dat COPD-management en risicopreventie werden besproken. Wat betreft therapie herinnerde 47% zich te zijn getraind in het gebruik van een inhalator, waarbij slechts enkelen zich een gesprek herinnerde over hoe het apparaat moet worden gereinigd. Slechts 7% van de deelnemers gaf aan dat correct gebruik van hun therapeutisch hulpmiddel een gespreksonderwerp was in meer dan de helft van de bezoeken aan hun arts. Daarnaast gaf 9% aan dat dit bij elk bezoek werd besproken.

Over het algemeen hadden velen het gevoel dat hun eerste afspraak niet lang genoeg was om alle benodigde onderwerpen te bespreken. 25% vond dat er tijdens het bezoek niet voldoende tijd was om al hun vragen te beantwoorden. Hoewel het geheugen van patiënten een factor kan zijn, suggereren de auteurs dat tijdens de bezoeken mogelijk meer informatie moet worden gedeeld.