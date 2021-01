Meer centraal inzicht

Job Gutteling werkt als klinisch fysicus bij het Amsterdamse ziekenhuis. Als toenmalig hoofd medische techniek startte hij enkele jaren geleden aan een missie: "We zagen dat we elk jaar meer apparatuur erbij kregen, terwijl we al best veel in huis hadden. Als verantwoordelijke voor het onderhoud en beheer van deze apparatuur had ik de ambitie om daar meer centraal inzicht in te krijgen."

"Toen ik 18 was, werkte ik bij de Albert Heijn. Daar hadden we twee keer per jaar een balansdag, waarin we de hele voorraad gingen tellen. Ik heb weleens gekscherend gezegd dat een gemiddelde supermarkt veel beter weet wat het in huis heeft dan een ziekenhuis, terwijl onze voorraad veel meer waard is dan die van een gemiddelde Albert Heijn."

Een inventarisatie voor de aanschaf van volumetrische pompen enkele jaren geleden zette hem aan het denken: "We vroegen aan 26 afdelingen hoeveel pompen ze nodig hadden. Iedere afdeling maakte zijn eigen schatting en bouwde daar natuurlijk ook een veiligheidsbuffer bij in, want je wil ook niet zonder komen te zitten. Die rondgang leerde dat we er in totaal 280 nodig zouden hebben, terwijl we op dat moment 220 pompen hadden. Voor mijn gevoel was 280 echt te veel, maar hoe weet je of dat klopt? Ik heb toen een afspraak met de leverancier gemaakt dat we er in eerste instantie 200 zouden bestellen. Mocht dat te weinig zijn, dan konden we voor hetzelfde bedrag extra exemplaren aanschaffen. Dat is achteraf nooit nodig geweest."