Philips introduceert ClarifEye voor minimaal invasieve wervelkolomchirurgie met augmented reality

Wervelkolomaandoeningen kunnen een aanzienlijke invloed hebben op de kwaliteit van leven en het welzijn van patiënten die in ernstige gevallen niet meer kunnen lopen of zelfs niet meer uit hun bed kunnen komen. De behandeling is doorgaans complex en kwetsbaar, waarbij chirurgen bijzondere aandacht moeten hebben voor het vermijden van kwetsbare neurologische en vaatstructuren die zich dicht bij de wervelkolom bevinden. Door een minimaal invasieve aanpak bij wervelkolomoperaties te volgen, kunnen patiënten profiteren van minder postoperatieve pijn, korter verblijf in het ziekenhuis, minder bloedverlies en minimale schade aan weke delen en littekenweefsel [1]. Bovendien verhoogt de beeldbegeleiding van oplossingen zoals ClarifEye de klinische nauwkeurigheid, waardoor patiënten minder revisieoperaties hoeven te ondergaan in vergelijking met de huidige zorg [2,3].



