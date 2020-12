Career Days laten leerlingen proeven aan een carrière in gezondheidstechnologie

Zelf werken aan een product

Om te ervaren hoe het is om aan een product te werken, gaan leerlingen aan de slag met een opdracht. Die heeft alles te maken met Philips Ambient Experience, een ‘zorgomgeving’ waardoor patiënten, en de ziekenhuismedewerkers eromheen, prettiger een MR-onderzoek doorlopen. “Zo’n onderzoek is voor de patiënt namelijk best spannend”, legt Evie van Schie, projectmanager Youth & Technology bij Philips uit. “Ga maar na: het is in een omgeving waarin je meestal nog nooit bent geweest, een MR-onderzoek kan best lang duren en je hoort een hard, bonkend geluid.”