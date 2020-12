De toekomst van gezondheidszorg is ‘Made in 040’

In de eerste aflevering van Made in 040 legt host Jeroen Bravenboer uit hoe minimaal invasief opereren, ook wel 'opereren zonder snijden' genoemd, werkt. Daarmee kan onvoorstelbaar veel; het is zelfs mogelijk om een hartklep te vervangen met behulp van een klein slangetje dat via je lies wordt ingebracht.

De technologie daarachter is samen met artsen ontwikkeld in Best en is in een paar jaar de hele wereld overgegaan; er zijn al bijna 2 miljoen operaties uitgevoerd met Azurion-technologie.

In de volgende aflevering vertellen we je alles over het verschil tussen medische beeldvormende technologieën. Oftewel, hoe werken echo, röntgen, MRI, CT en PET eigenlijk?