De Telegraaf: 'Snel weer thuis dankzij digitale vinger aan de pols'

Virtueel zorgcentrum

Ook daar is Rijnstate overigens een goed voorbeeld van. "We zijn onder andere bezig met het opzetten van een virtueel zorgcentrum waar de data op beeldschermen in de gaten gehouden kan worden", aldus Pauline Buscher. "Daar heb je personeel voor nodig. Je moet ook organiseren hoe de zorg voor die mensen thuis geregeld is. Maak je daarvoor afspraken met de huisarts? Of loopt die zorg nog vanuit het ziekenhuis?”