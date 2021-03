EindhovenStories

Innovatie





Innovatie zit diep verankerd in het Philips DNA. We zoeken voortdurend naar nieuwe technologische oplossingen waarmee we de levens van mensen wereldwijd kunnen verbeteren. Ons patentportfolio is dan ook sterk en groeit snel: in 2017 vroeg Philips de meeste patenten voor medische technologie aan bij de European Patent Office. Meer dan 60% van de nieuwe oplossingen waaraan R&D werkt, is digitaal. Denk aan software platforms, connected technologie en high-speed data processing. Hiermee ondersteunt Philips de digitale transformatie van de gezondheidszorg. En willen wij in 2025 een positieve bijdrage leveren aan de levens van 3 miljard mensen over de gehele wereld.