Het Nederlandse tintje aan 125 jaar röntgen

De ontdekking dat je met de nieuwe, onbekende straling (X-stralen doopte Röntgen ze in eerste instantie, in het Engels heten ze nog steeds X-rays) ook de botten in iemands lichaam kon zien, was in eerste instantie slechts een bijzin in een artikel.

Niet veel later zou de uitvinding de medische wereld op zijn kop zetten; voor het eerst was het mogelijk om in het lichaam te kijken, en zo het onzichtbare zichtbaar te maken. Wereldberoemd werden de woorden van mevrouw Röntgen toen ze de botten van haar eigen hand terugzag op een foto: "Ik zie mijn eigen dood."