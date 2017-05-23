Zoektermen

NL
EN

HeartStart Configure

HeartStart AED software

Bekijk soortgelijke producten

Configure your HeartStart AED from a computer, reflecting your medical director’s preferences.

Neem contact op
Kenmerken
Review and change the AED configurati... || Efficient workflow

Review and change the AED configuration

From your computer, in just a few mouse clicks, the current defibrillator configuration can be retrieved, reset to the default values, or revised according to your preferences. For FR3, you can also set the language and the internal clock.

Review and change the AED configuration

From your computer, in just a few mouse clicks, the current defibrillator configuration can be retrieved, reset to the default values, or revised according to your preferences. For FR3, you can also set the language and the internal clock.

Review and change the AED configuration

From your computer, in just a few mouse clicks, the current defibrillator configuration can be retrieved, reset to the default values, or revised according to your preferences. For FR3, you can also set the language and the internal clock.
Built to endure, designed to evolve || Efficient workflow

Individualized protocols

Your medical director can individualize the AED settings according to your program’s preferred response protocol. Only authorized personnel under the oversight of a medical professional should make changes to defibrillator default values.

Individualized protocols

Your medical director can individualize the AED settings according to your program’s preferred response protocol. Only authorized personnel under the oversight of a medical professional should make changes to defibrillator default values.

Individualized protocols

Your medical director can individualize the AED settings according to your program’s preferred response protocol. Only authorized personnel under the oversight of a medical professional should make changes to defibrillator default values.
Consistency across AEDs || Efficient workflow

Consistency across AEDs

To more efficiently manage configuration for your early defibrillation program, you can save the configuration settings to a file. This makes it easy to re-use the same configuration on all AEDs and maintain a record of allowable settings.

Consistency across AEDs

To more efficiently manage configuration for your early defibrillation program, you can save the configuration settings to a file. This makes it easy to re-use the same configuration on all AEDs and maintain a record of allowable settings.

Consistency across AEDs

To more efficiently manage configuration for your early defibrillation program, you can save the configuration settings to a file. This makes it easy to re-use the same configuration on all AEDs and maintain a record of allowable settings.
  • Review and change the AED configurati... || Efficient workflow
  • Built to endure, designed to evolve || Efficient workflow
  • Consistency across AEDs || Efficient workflow
Bekijk alle kenmerken
Review and change the AED configurati... || Efficient workflow

Review and change the AED configuration

From your computer, in just a few mouse clicks, the current defibrillator configuration can be retrieved, reset to the default values, or revised according to your preferences. For FR3, you can also set the language and the internal clock.

Review and change the AED configuration

From your computer, in just a few mouse clicks, the current defibrillator configuration can be retrieved, reset to the default values, or revised according to your preferences. For FR3, you can also set the language and the internal clock.

Review and change the AED configuration

From your computer, in just a few mouse clicks, the current defibrillator configuration can be retrieved, reset to the default values, or revised according to your preferences. For FR3, you can also set the language and the internal clock.
Built to endure, designed to evolve || Efficient workflow

Individualized protocols

Your medical director can individualize the AED settings according to your program’s preferred response protocol. Only authorized personnel under the oversight of a medical professional should make changes to defibrillator default values.

Individualized protocols

Your medical director can individualize the AED settings according to your program’s preferred response protocol. Only authorized personnel under the oversight of a medical professional should make changes to defibrillator default values.

Individualized protocols

Your medical director can individualize the AED settings according to your program’s preferred response protocol. Only authorized personnel under the oversight of a medical professional should make changes to defibrillator default values.
Consistency across AEDs || Efficient workflow

Consistency across AEDs

To more efficiently manage configuration for your early defibrillation program, you can save the configuration settings to a file. This makes it easy to re-use the same configuration on all AEDs and maintain a record of allowable settings.

Consistency across AEDs

To more efficiently manage configuration for your early defibrillation program, you can save the configuration settings to a file. This makes it easy to re-use the same configuration on all AEDs and maintain a record of allowable settings.

Consistency across AEDs

To more efficiently manage configuration for your early defibrillation program, you can save the configuration settings to a file. This makes it easy to re-use the same configuration on all AEDs and maintain a record of allowable settings.

Documentatie

Brochure (1)

Brochure

Brochure (1)

Brochure

Bekijk alle documentatie

Brochure (1)

Brochure

Technische specificaties

Software specifications
Software specifications
Operating system
  • Microsoft® Windows XP™ Professional, or Microsoft® Windows 7™ Professional
PDF reader
  • Needed in order to view the HeartStart Configure User Guide
Browser
  • Internet browser needed to activate the software
Hardware requirements
Hardware requirements
Processor speed
  • Minimum: 1 GHZ x86 or x64 processor
Platform
  • Personal computer
Display
  • Minimum of 1024 x 768. Recommended 1280 x 1024 or higher
Wireless communication
  • Bluetooth adapter supporting Microsoft or Widcomm stack to set clock or transfer configuration information to and from an FR3 defibrillator using the Bluetooth 2.0 wireless transfer interface.
Disk space
  • 300 MB of available disk space during software installation
Internet connection
  • Required to activate the software and receive software updates.
Card reader
  • Secure Digital (SD) card reader required if you are going configure or set language for a HeartStart FR3 defibrillator via SD data card.
Software specifications
Software specifications
Operating system
  • Microsoft® Windows XP™ Professional, or Microsoft® Windows 7™ Professional
PDF reader
  • Needed in order to view the HeartStart Configure User Guide
Hardware requirements
Hardware requirements
Processor speed
  • Minimum: 1 GHZ x86 or x64 processor
Platform
  • Personal computer
Bekijk alle specificaties
Software specifications
Software specifications
Operating system
  • Microsoft® Windows XP™ Professional, or Microsoft® Windows 7™ Professional
PDF reader
  • Needed in order to view the HeartStart Configure User Guide
Browser
  • Internet browser needed to activate the software
Hardware requirements
Hardware requirements
Processor speed
  • Minimum: 1 GHZ x86 or x64 processor
Platform
  • Personal computer
Display
  • Minimum of 1024 x 768. Recommended 1280 x 1024 or higher
Wireless communication
  • Bluetooth adapter supporting Microsoft or Widcomm stack to set clock or transfer configuration information to and from an FR3 defibrillator using the Bluetooth 2.0 wireless transfer interface.
Disk space
  • 300 MB of available disk space during software installation
Internet connection
  • Required to activate the software and receive software updates.
Card reader
  • Secure Digital (SD) card reader required if you are going configure or set language for a HeartStart FR3 defibrillator via SD data card.
  • *Note: A defibrillator’s configuration determines its behavior during a medical emergency.
  • 1. The Bluetooth wordmark and logos are either a trademark or a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc. The Bluetooth wordmark and logos are owned by Bluetooth SIG, Inc.
  • 2. Acrobat, Adobe Reader, and PDF are either a trademark or a registered trademark of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.
  • 3. Microsoft®Windows, Windows XP, Windows Vista, Windows 7 are either a trademark or a registered trademark of Microsoft® Corporation in the United States and/or other countries.

Door op de link te klikken, verlaat u de officiële website van Royal Philips ("Philips"). Alle links naar websites van derden die op deze site kunnen verschijnen, zijn alleen bedoeld voor uw gemak en vertegenwoordigen op geen enkele manier enige aansluiting bij of goedkeuring van de informatie die op die gelinkte websites wordt verstrekt. Philips geeft geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook met betrekking tot websites van derden of de daarin opgenomen informatie.

Ik begrijp het

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Door op de link te klikken, verlaat u de officiële website van Royal Philips ("Philips"). Alle links naar websites van derden die op deze site kunnen verschijnen, zijn alleen bedoeld voor uw gemak en vertegenwoordigen op geen enkele manier enige aansluiting bij of goedkeuring van de informatie die op die gelinkte websites wordt verstrekt. Philips geeft geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook met betrekking tot websites van derden of de daarin opgenomen informatie.

Ik begrijp het

You are about to visit a Philips global content page

Continue
© Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Alle rechten voorbehouden.

U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.