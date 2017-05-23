Configure your HeartStart AED from a computer, reflecting your medical director’s preferences.
We gaan graag met je in gesprek.
Hoe kunnen we je helpen?
|Operating system
|
|PDF reader
|
|Browser
|
|Processor speed
|
|Platform
|
|Display
|
|Wireless communication
|
|Disk space
|
|Internet connection
|
|Card reader
|
|Operating system
|
|PDF reader
|
|Processor speed
|
|Platform
|
|Operating system
|
|PDF reader
|
|Browser
|
|Processor speed
|
|Platform
|
|Display
|
|Wireless communication
|
|Disk space
|
|Internet connection
|
|Card reader
|
U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.