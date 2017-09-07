The dS (dStream) NeuroVascularSpine coil (NVS) is an integrated coil solution for brain, spine, total neuro and neurovascular-related imaging. It includes the NeuroVascular coil, combined with the Posterior coil. In combination with the optional anterior coils this coil solution extends imaging of the body, MSK and extremities. The dStream digital RF architecture enables an exceptional signal to noise ratio (SNR) through digitization in the coil and enhanced dS SENSE parallel imaging performance.
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Door op de link te klikken, verlaat u de officiële website van Royal Philips ("Philips"). Alle links naar websites van derden die op deze site kunnen verschijnen, zijn alleen bedoeld voor uw gemak en vertegenwoordigen op geen enkele manier enige aansluiting bij of goedkeuring van de informatie die op die gelinkte websites wordt verstrekt. Philips geeft geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook met betrekking tot websites van derden of de daarin opgenomen informatie.
Door op de link te klikken, verlaat u de officiële website van Royal Philips ("Philips"). Alle links naar websites van derden die op deze site kunnen verschijnen, zijn alleen bedoeld voor uw gemak en vertegenwoordigen op geen enkele manier enige aansluiting bij of goedkeuring van de informatie die op die gelinkte websites wordt verstrekt. Philips geeft geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook met betrekking tot websites van derden of de daarin opgenomen informatie.