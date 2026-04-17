Product Category
ECG
Use with Non-Philips Healthcare Equipment
Yes
Use with Philips Healthcare Equipment
M3535A, M3536A, M3536M, M4735A, M1001B, M1002B, M3000A, M3001A, M3002A, M8105A, M8102A, 863077, 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 860322, M3536J
Product Type
Electrode
Single-Patient Use OR Multi-Patient Use
Single-Patient Use
CE Certified
Yes
Package Weight
1.150 kg
Not manufactured with natural rubber latex
Yes
Packaging Unit
5 electrodes per pack, 60 packs per case
Minimum Shelf Life
6 months
Sterile OR Non-Sterile
Non-Sterile