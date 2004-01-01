Zoektermen

NL
EN

NIBP W/ RECTUS NON-LATEX

Air Hose

Bekijk soortgelijke producten

Use with Series IV and Xper Physiomonitoring 5 devices

Neem contact op

Technische specificaties

NIBP Air Hose
NIBP Air Hose
Patient Application
  • Child; Adult
Product details
Product details
Use with Non-Philips Healthcare Equipment
  • No
Product Category
  • NIBP
Product Type
  • Air Hose
CE Certified
  • Yes
Single-Patient Use OR Multi-Patient Use
  • Multi-Patient Use
Packaging Unit
  • 1
Not manufactured with natural rubber latex
  • Yes
Minimum Shelf Life
  • None
Sterile OR Non-Sterile
  • Non-Sterile
Use with Other Supplies
  • ?
NIBP Air Hose
NIBP Air Hose
Patient Application
  • Child; Adult
Product details
Product details
Use with Non-Philips Healthcare Equipment
  • No
Product Category
  • NIBP
Bekijk alle specificaties
NIBP Air Hose
NIBP Air Hose
Patient Application
  • Child; Adult
Product details
Product details
Use with Non-Philips Healthcare Equipment
  • No
Product Category
  • NIBP
Product Type
  • Air Hose
CE Certified
  • Yes
Single-Patient Use OR Multi-Patient Use
  • Multi-Patient Use
Packaging Unit
  • 1
Not manufactured with natural rubber latex
  • Yes
Minimum Shelf Life
  • None
Sterile OR Non-Sterile
  • Non-Sterile
Use with Other Supplies
  • ?
  • Product may not be available in all geographies, please check with your Philips representative for complete portfolio availability.

Door op de link te klikken, verlaat u de officiële website van Royal Philips ("Philips"). Alle links naar websites van derden die op deze site kunnen verschijnen, zijn alleen bedoeld voor uw gemak en vertegenwoordigen op geen enkele manier enige aansluiting bij of goedkeuring van de informatie die op die gelinkte websites wordt verstrekt. Philips geeft geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook met betrekking tot websites van derden of de daarin opgenomen informatie.

Ik begrijp het

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Door op de link te klikken, verlaat u de officiële website van Royal Philips ("Philips"). Alle links naar websites van derden die op deze site kunnen verschijnen, zijn alleen bedoeld voor uw gemak en vertegenwoordigen op geen enkele manier enige aansluiting bij of goedkeuring van de informatie die op die gelinkte websites wordt verstrekt. Philips geeft geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook met betrekking tot websites van derden of de daarin opgenomen informatie.

Ik begrijp het

You are about to visit a Philips global content page

Continue
© Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Alle rechten voorbehouden.

U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.