Skip to main content
Professionele gezondheidszorg
Producten en services
Inspiratie
Ondersteuning & contact
Shop
Verbruiksartikelen
ECG
16 lead Miscellaneous Kit Spare Parts Kit
16 lead Miscellaneous Kit Spare Parts Kit
Diagnostic ECG Patient Cables and Leads
ECG
16 lead Miscellaneous Kit Spare Parts Kit
Diagnostic ECG Patient Cables and Leads
ECG
16 lead spare parts kit for PageWriter TC Series Cardiographs. Kit contains: 9*2 colored marking clips, 4 banana post adapters, 6 shorting plugs, 2 lead separators 2.54 diameter, 2 lead separators 3.4 diameter and instructions for use.
Online winkelen
Technische ondersteuning
Alle professionele Philips-klanten in de gezondheidszorg kunnen kosteloos servicetickets voor apparatuur openen, volgen en beheren in ons
Klantenserviceportaal
.
Registreer hier voor een account
.
Voor alle ondersteuningsbronnen en contactinformatie kunt u terecht op onze
Ondersteuningshub
.
Documentatie
Brochure
Enhancing ECG quality application note
(312.73 KB)
Diagnostic cardiology supplies catalog
(2.35 MB)
Alles bekijken
Specificaties
ECG Diagnostic ECG Patient Cables and Leads
Patient Application
Child; Adult
Application Site
Limb; Chest
Lead Set Length
?
Shielded
Shielded
Number of Leads
16
Electrode Attachment Method
Alligator Clip
Color Coding
AAMI/IEC
Product details
Use with Philips Healthcare Equipment
860315
Product Category
ECG
Use with Non-Philips Healthcare Equipment
No
Product Type
Diagnostic ECG Patient Cables and Leads
Single-Patient Use OR Multi-Patient Use
Multi-Patient Use
CE Certified
No
Package Weight
90 g
Packaging Unit
1
Not manufactured with natural rubber latex
Yes
Sterile OR Non-Sterile
Non-Sterile
Minimum Shelf Life
None
Use with Other Supplies
N/A
Documentatie
Enhancing ECG quality application note
PDF
|
312.73 KB
Diagnostic cardiology supplies catalog
PDF
|
2.35 MB
Disclaimer
Product may not be available in all geographies, please check with your Philips representative for complete portfolio availability.
Philips - 16 lead Miscellaneous Kit Spare Parts Kit - Philips