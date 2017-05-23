Zoektermen
Philips IntelliBridge Enterprise provides a single, standards-based point of interoperability between your Philips clinical systems and your enterprise information systems, while reducing complexity and cost in your healthcare environment.
Contact aanvragen
We gaan graag met je in gesprek.
Hoe kunnen we je helpen?
Door op de link te klikken, verlaat u de officiële website van Royal Philips ("Philips"). Alle links naar websites van derden die op deze site kunnen verschijnen, zijn alleen bedoeld voor uw gemak en vertegenwoordigen op geen enkele manier enige aansluiting bij of goedkeuring van de informatie die op die gelinkte websites wordt verstrekt. Philips geeft geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook met betrekking tot websites van derden of de daarin opgenomen informatie.Ik begrijp het
A single Philips interoperability point reduces complexity
A single Philips interoperability point reduces complexity
A single Philips interoperability point reduces complexity
Standards-based HL7 data exchange supports different systems
Standards-based HL7 data exchange supports different systems
Standards-based HL7 data exchange supports different systems
Automation features reduce effort
Automation features reduce effort
Automation features reduce effort
Research data can be easily accessed
Research data can be easily accessed
Research data can be easily accessed
A single Philips interoperability point reduces complexity
A single Philips interoperability point reduces complexity
A single Philips interoperability point reduces complexity
Standards-based HL7 data exchange supports different systems
Standards-based HL7 data exchange supports different systems
Standards-based HL7 data exchange supports different systems
Automation features reduce effort
Automation features reduce effort
Automation features reduce effort
Research data can be easily accessed
Research data can be easily accessed
Research data can be easily accessed
Door op de link te klikken, verlaat u de officiële website van Royal Philips ("Philips"). Alle links naar websites van derden die op deze site kunnen verschijnen, zijn alleen bedoeld voor uw gemak en vertegenwoordigen op geen enkele manier enige aansluiting bij of goedkeuring van de informatie die op die gelinkte websites wordt verstrekt. Philips geeft geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook met betrekking tot websites van derden of de daarin opgenomen informatie.Ik begrijp het
Door op de link te klikken, verlaat u de officiële website van Royal Philips ("Philips"). Alle links naar websites van derden die op deze site kunnen verschijnen, zijn alleen bedoeld voor uw gemak en vertegenwoordigen op geen enkele manier enige aansluiting bij of goedkeuring van de informatie die op die gelinkte websites wordt verstrekt. Philips geeft geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook met betrekking tot websites van derden of de daarin opgenomen informatie.Ik begrijp het
Kies een landNederland (Nederlands)
U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.