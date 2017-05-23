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FitLife

Total face mask

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FitLife is the Philips Respironics tube-in-front total face mask with a large surface area designed to offer an open field of view and minimize contact against the cheeks and nose.

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Kenmerken
Alternative mask style
Alternative mask style

Alternative mask style

FitLife is designed to seal around the perimeter of the face, offering an alternative mask style to conventional full face or nasal cushion designs.

Alternative mask style

Alternative mask style
FitLife is designed to seal around the perimeter of the face, offering an alternative mask style to conventional full face or nasal cushion designs.

Alternative mask style

FitLife is designed to seal around the perimeter of the face, offering an alternative mask style to conventional full face or nasal cushion designs.
Meer informatie
Alternative mask style
Alternative mask style

Alternative mask style

FitLife is designed to seal around the perimeter of the face, offering an alternative mask style to conventional full face or nasal cushion designs.
Personalized fit
Personalized fit

Personalized fit

FitLife offers three mask sizes (Small, Large, Extra Large) and adjustable headgear to find a more personalized fit.

Personalized fit

Personalized fit
FitLife offers three mask sizes (Small, Large, Extra Large) and adjustable headgear to find a more personalized fit.

Personalized fit

FitLife offers three mask sizes (Small, Large, Extra Large) and adjustable headgear to find a more personalized fit.
Meer informatie
Personalized fit
Personalized fit

Personalized fit

FitLife offers three mask sizes (Small, Large, Extra Large) and adjustable headgear to find a more personalized fit.
Breathe through mouth while sleeping*
Breathe through mouth while sleeping*

Breathe through mouth while sleeping*

FitLife is a great option for people who breathe through their mouth while sleeping.*

Breathe through mouth while sleeping*

Breathe through mouth while sleeping*
FitLife is a great option for people who breathe through their mouth while sleeping.*

Breathe through mouth while sleeping*

FitLife is a great option for people who breathe through their mouth while sleeping.*
Meer informatie
Breathe through mouth while sleeping*
Breathe through mouth while sleeping*

Breathe through mouth while sleeping*

FitLife is a great option for people who breathe through their mouth while sleeping.*
Non-magnetic
Non-magnetic

Non-magnetic

FitLife features non-magnetic clips designed to help you take your mask on and off as needed.

Non-magnetic

Non-magnetic
FitLife features non-magnetic clips designed to help you take your mask on and off as needed.

Non-magnetic

FitLife features non-magnetic clips designed to help you take your mask on and off as needed.
Meer informatie
Non-magnetic
Non-magnetic

Non-magnetic

FitLife features non-magnetic clips designed to help you take your mask on and off as needed.
  • Alternative mask style
  • Personalized fit
  • Breathe through mouth while sleeping*
  • Non-magnetic
Bekijk alle kenmerken
Alternative mask style
Alternative mask style

Alternative mask style

FitLife is designed to seal around the perimeter of the face, offering an alternative mask style to conventional full face or nasal cushion designs.

Alternative mask style

Alternative mask style
FitLife is designed to seal around the perimeter of the face, offering an alternative mask style to conventional full face or nasal cushion designs.

Alternative mask style

FitLife is designed to seal around the perimeter of the face, offering an alternative mask style to conventional full face or nasal cushion designs.
Meer informatie
Alternative mask style
Alternative mask style

Alternative mask style

FitLife is designed to seal around the perimeter of the face, offering an alternative mask style to conventional full face or nasal cushion designs.
Personalized fit
Personalized fit

Personalized fit

FitLife offers three mask sizes (Small, Large, Extra Large) and adjustable headgear to find a more personalized fit.

Personalized fit

Personalized fit
FitLife offers three mask sizes (Small, Large, Extra Large) and adjustable headgear to find a more personalized fit.

Personalized fit

FitLife offers three mask sizes (Small, Large, Extra Large) and adjustable headgear to find a more personalized fit.
Meer informatie
Personalized fit
Personalized fit

Personalized fit

FitLife offers three mask sizes (Small, Large, Extra Large) and adjustable headgear to find a more personalized fit.
Breathe through mouth while sleeping*
Breathe through mouth while sleeping*

Breathe through mouth while sleeping*

FitLife is a great option for people who breathe through their mouth while sleeping.*

Breathe through mouth while sleeping*

Breathe through mouth while sleeping*
FitLife is a great option for people who breathe through their mouth while sleeping.*

Breathe through mouth while sleeping*

FitLife is a great option for people who breathe through their mouth while sleeping.*
Meer informatie
Breathe through mouth while sleeping*
Breathe through mouth while sleeping*

Breathe through mouth while sleeping*

FitLife is a great option for people who breathe through their mouth while sleeping.*
Non-magnetic
Non-magnetic

Non-magnetic

FitLife features non-magnetic clips designed to help you take your mask on and off as needed.

Non-magnetic

Non-magnetic
FitLife features non-magnetic clips designed to help you take your mask on and off as needed.

Non-magnetic

FitLife features non-magnetic clips designed to help you take your mask on and off as needed.
Meer informatie
Non-magnetic
Non-magnetic

Non-magnetic

FitLife features non-magnetic clips designed to help you take your mask on and off as needed.

Documentatie

Brochure (2)

Brochure

Brochure (2)

Brochure

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Brochure (2)

Brochure

  • *Lima de Andrade Xavier J, Fernandes MD, Lorenzi-Filho G, Genta PR. Clinical Decision-making for Continuous Positive Airway Pressure Mask Selection. Sleep Medicine Clinics. 2022;17(4):569-576. doi:10.1016/j.jsmc.2022.07.011

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Door op de link te klikken, verlaat u de officiële website van Royal Philips ("Philips"). Alle links naar websites van derden die op deze site kunnen verschijnen, zijn alleen bedoeld voor uw gemak en vertegenwoordigen op geen enkele manier enige aansluiting bij of goedkeuring van de informatie die op die gelinkte websites wordt verstrekt. Philips geeft geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook met betrekking tot websites van derden of de daarin opgenomen informatie.

Ik begrijp het

You are about to visit a Philips global content page

Continue
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