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dS MSK 16 1.5T coil

MR coil

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SmartWorkflow for MSK applications is powered by the lightweight dS MSK coil. It delivers flexible positioning and efficient workflow. It is composed of two distinct and flexible coils, which support optimal image quality by granting freedom in coil positioning across three dimensions. MSK exams can be performed while the posterior coils (head/neck and spine) are still present on the table – connected and actively decoupled. The coils are compatible with SmartSelect, automatically detecting and selecting the coil elements to maximize SNR for the region of interest.

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Technische specificaties

Specifications- dStream Coils
Specifications- dStream Coils
Coverage
  • dS MSK S - 19 cm
  • dS MSK M - 23 cm
  • dS MSK coil solution - 42 cm
Weight
  • dS MSK S - 0,83 kg
  • dS MSK M - 1,05 kg
  • dS MSK coil solution - 1,88 kg
Main Applications
  • Knee, foot, ankle, long bones, wrist, shoulder, pediatric, neuro, vascular
Specifications- dStream Coils
Specifications- dStream Coils
Coverage
  • dS MSK S - 19 cm
  • dS MSK M - 23 cm
  • dS MSK coil solution - 42 cm
Weight
  • dS MSK S - 0,83 kg
  • dS MSK M - 1,05 kg
  • dS MSK coil solution - 1,88 kg
Bekijk alle specificaties
Specifications- dStream Coils
Specifications- dStream Coils
Coverage
  • dS MSK S - 19 cm
  • dS MSK M - 23 cm
  • dS MSK coil solution - 42 cm
Weight
  • dS MSK S - 0,83 kg
  • dS MSK M - 1,05 kg
  • dS MSK coil solution - 1,88 kg
Main Applications
  • Knee, foot, ankle, long bones, wrist, shoulder, pediatric, neuro, vascular

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Door op de link te klikken, verlaat u de officiële website van Royal Philips ("Philips"). Alle links naar websites van derden die op deze site kunnen verschijnen, zijn alleen bedoeld voor uw gemak en vertegenwoordigen op geen enkele manier enige aansluiting bij of goedkeuring van de informatie die op die gelinkte websites wordt verstrekt. Philips geeft geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook met betrekking tot websites van derden of de daarin opgenomen informatie.

Ik begrijp het

You are about to visit a Philips global content page

Continue
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