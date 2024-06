Volgens Dr. Noceti is MR Workspace flexibel gebleken bij verwerking en nabewerking. “Wat mij verbaast als ik de nabewerkingspakketten voor angiografie en spectroscopie gebruik, is hoe snel ik de bewerkte beelden op het tweede scherm heb”, zegt hij. “Ik kan de actieve gebieden in de hersenen visualiseren tijdens live scannen. Het voelt bijna als een live procedure. Dit ging langzamer met de vorige interface. Kortom, de snelheid en de nabewerking zijn beter en de geavanceerde visualisatietools zijn handiger.”

Daniel Fino Villamil, bio-ingenieur en hoofd van medische fysica bij FUESMEN, merkt op: “Bij het implementeren van een volumetrische sequentie met MR Workspace, kan ik heel snel de verwerking van MIP/MPR veranderen. Bij andere interfaces zijn meerdere muisklikken vereist om dezelfde resultaten te verkrijgen”.

Hij benadrukt het gebruiksgemak van de interface en zegt dat de geavanceerde toolkits voor visualisatie uitzonderlijk zijn. “Ik kan heel gemakkelijk de verschillende sequenties vergelijken of verschillende kaarten maken, zoals K-trans kaarten en die voor diffusie en ADC-kwantificatie. In neuro-onderzoek is de toolkit voor tractografie zeer intuïtief en deze geeft me de mogelijkheid om beelden in 3D te manipuleren - dit gaat snel en de interactie met de morfologische sequenties is ook snel.”

“Met de toolkits voor perfusie en diffusie is het heel gemakkelijk om hetzelfde interessegebied op de verschillende kaarten te kopiëren of om een andere geometrie te verwerven. In oncologie- en neuro-onderzoeken vind ik de correlatie die ik kan uitvoeren met de volumetrische sequenties, functionele beeldvorming en tractografie, en de diffusie- en perfusiekaarten prettig”, voegt de heer Villamil toe.