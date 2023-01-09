Minder heliumgebruik en betere diagnose met de BlueSeal MRI-magneettechnologie van Philips

De gezondheidszorg is 's werelds grootste verbruiker van helium, goed voor ongeveer 30 procent van het wereldwijde verbruik. De gemiddelde MRI-machine heeft ongeveer 1.700 liter vloeibaar helium nodig, die regelmatig moet worden bijgevuld. Er zijn momenteel ongeveer 50.000 conventionele, helium gekoelde MRI-apparaten in gebruik.
De gezondheidszorg zit in een spagaat. Er is een wereldwijd tekort aan helium, maar het gas is nodig om een goede diagnose te kunnen stellen. Zonder het helium dat nodig is om de magneten af te koelen, kunnen patiënten geen MRI-scans ondergaan voor een vroege en effectieve diagnose van neurologische aandoeningen, kanker en andere ernstige gezondheidsproblemen. Duurzame verandering is nodig om deze potentieel levensreddende scans voort te zetten en tegelijkertijd onze planeet gezond te houden.
Helium is een grotendeels niet-hernieuwbare en niet-terugwinbare natuurlijke hulpbron. In de atmosfeer is het zo licht dat het aan de zwaartekracht van de aarde ontsnapt en in de ruimte ‘verdampt’. Het probleem is dat reguliere MRI-scanners veel kunnen uitstoten. Helium wordt gebruikt in MRI-scanners om de magneten van het apparaat te koelen, zodat de stroom in de spoel eindeloos kan stromen zonder weerstand te ondervinden - een toestand die bekend staat als "supergeleiding". Een typische MRI-scanner kan tot 1500 liter verbruiken, afhankelijk van de vulling. En als het eenmaal op is, verdwijnt het.
Door de vergrijzing van de bevolking in ontwikkelde landen en de constante toename van neurologische en oncologische ziekten in de wereld, blijft het aantal MRI-onderzoeken in de wereld aanzienlijk toenemen dankzij de superioriteit in contrastresolutie en weefseldifferentiatie in vergelijking met andere methodes voor diagnostische beeldvorming. Als gevolg is er steeds meer helium nodig om aan deze vraag te voldoen, waardoor deze efficiënte methode ecologisch onhoudbaar wordt. Naast geopolitieke spanningen die de toeleveringsketen van helium beïnvloeden, is er momenteel een wereldwijd tekort aan het kostbare gas en de daardoor stijgende prijzen.
Al in 2018 realiseerde Philips dat verkwistende gebruik van helium in MRI-scanners onhoudbaar was. Daarom ontwierp het gezondheidstechnologiebedrijf een MRI-magneet die een fractie van het helium gebruikt dat nodig is voor een gemiddelde conventionele scanner en het ook niet uitstoot in de atmosfeer. De BlueSeal-magneet van Philips is de eerste en nog steeds de enige volledig afgedichte 1,5T-magneet (Tesla) die in een commercieel verkrijgbare MRI-scanner is ingebouwd. En er is veel vooruitgang geboekt. Philips biedt momenteel een hele reeks scanners aan met een diameter van 70 cm die zijn uitgerust met BlueSeal magneet-technologie:
De nieuwste MR Ingenia Ambition 1.5T S, MR Ingenia Ambition 1.5T X en de nieuwste toekomstgerichte, efficiëntie verhogende MR 5300. Met drie MRI’s die slechts 0,5% van het helium gebruiken dat nodig is voor conventionele scanners en die niet bijgevuld hoeven te worden, werkt Philips actief aan het dichten van de kloof in het heliumtekort, waardoor alternatieve technologieën met een laag heliumgehalte wereldwijd gemakkelijker beschikbaar worden.
Wat echt opmerkelijk is, is dat de BlueSeal-magneet in deze scanners slechts 7 liter vloeibaar helium nodig heeft. De 1.700 liter helium die nodig is voor één conventionele magneet, kan meer dan 230 Philips BlueSeal-magneten van helium voorzien om diagnostische beelden van dezelfde kwaliteit te produceren. En deze magneten hoeven nooit te worden bijgevuld, dus ze zijn levenslang heliumvrij.
In het geval van veldverlies blijft het BlueSeal-systeem volledig afgesloten, waardoor de uitvaltijd van de scanner wordt geminimaliseerd en problemen met de heliumtoevoer worden geëlimineerd. Met wereldwijd bijna 600 apparaten geïnstalleerd, hebben met Philips BlueSeal uitgeruste scanners sinds 2018 ongeveer 1 miljoen liter helium bespaard.
Dr Marίa del Mar Travieso, hoofd van de afdeling radiologie van het ziekenhuis San Roque (Spanje) zei: "We zullen gedurende de hele levensduur van de machine geen problemen hebben met bijvullen en we kunnen het helium vergeten. Dit bespaart ons geld en helpt ons milieuvriendelijker te zijn.’’
"Wij geloven dat heliumvrije magneten in de toekomst een belangrijke rol zullen spelen in de betrouwbare en duurzame werking van ziekenhuizen", aldus professor Jun Hashimoto, decaan van de afdeling Radiologie, Tokai University School of Medicine, Japan.
Helium is misschien wel een van de lichtste elementen op aarde, maar Philips BlueSeal-magneten wegen 900 kg minder dan traditionele MRI-systemen als de apparatuur en ventilatieopeningen die nodig zijn om helium te verwerken, worden weggelaten. Dit gewichtsvoordeel geeft ziekenhuizen meer flexibiliteit om MRI-scanners met BlueSeal-magneettechnologie te plaatsen, omdat de vloer minder wordt belast en er geen ontluchtingspijp nodig is.
Dankzij het minimale gebruik van helium bij de productie, de nulkosten van helium bij de werking, het lagere gewicht en de eenvoudigere installatie kan de schaarse heliumvoorraad in de wereld wellicht verder en langer meegaan. In combinatie met andere MR-innovaties, zoals de Philips SmartSpeed acceleratiemotor (waarmee tot 3 keer sneller kan worden gescand en het stroomverbruik per patiëntenscan met 53 procent kan worden verminderd) en patiëntgerichte workflowoplossingen, betekent dit dat de uitstekende diagnostische prestaties van MRI beschikbaar kunnen worden gesteld aan meer patiënten in meer settings, waardoor Philips zich nog meer inzet om het leven van mensen te verbeteren door middel van zinvolle innovatie.
Philips toonde de nieuwste MR-innovaties tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van de Radiological Society of North America (RSNA) (27 november - 1 december, Chicago, VS). Op maandag 28 november, leidde Kees Wesdorp, Sales Manager Precision Diagnostics bij Philips, een virtueel symposium een paneldiscussie leiden over 'Decarbonizing radiology', waarbij vooraanstaande deskundigen uit de hele wereld spreken over mandaten voor duurzame, verantwoorde best practices in de radiologie.
Pieter de Meer
External Relations Lead Philips Benelux
Tel.: +31 6 25 26 90 65
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