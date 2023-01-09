Minder heliumgebruik en betere diagnose met de BlueSeal MRI-magneettechnologie van Philips

Innovatie voor "heliumvrije" MR-operaties

Al in 2018 realiseerde Philips dat verkwistende gebruik van helium in MRI-scanners onhoudbaar was. Daarom ontwierp het gezondheidstechnologiebedrijf een MRI-magneet die een fractie van het helium gebruikt dat nodig is voor een gemiddelde conventionele scanner en het ook niet uitstoot in de atmosfeer. De BlueSeal-magneet van Philips is de eerste en nog steeds de enige volledig afgedichte 1,5T-magneet (Tesla) die in een commercieel verkrijgbare MRI-scanner is ingebouwd. En er is veel vooruitgang geboekt. Philips biedt momenteel een hele reeks scanners aan met een diameter van 70 cm die zijn uitgerust met BlueSeal magneet-technologie:

