Nederland innovatieland

“AI heeft grote invloed op de manier waarop mensen met digitale systemen omgaan. Daar moeten we vooraf met elkaar over kunnen nadenken en afspraken over maken. Het stelt ons voor de uitdaging om een balans te vinden tussen vrijheid van handelen en toepassen, en het waarborgen van publieke waarden, waaronder grondrechten en fundamentele vrijheden.”



Dat gaat niet vanzelf, zo bepleit hij: “De weg naar een toekomst met AI is niet zonder hobbels. De technologische vooruitgang is niet het probleem. De grootste hordes die we in Nederland anno 2021 moeten nemen zijn, ‘meer investeringen’, 'data' en 'talent',” aldus De Jong.