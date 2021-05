Brief van Hidde (11) met innovatief idee leidt tot bezoek aan Philips

‘Heel goed idee!’

Een melkopschuimer met latte art zou volgens Johan zomaar een innovatie voor Philips kunnen zijn: “Het is een heel goed idee! Sterker nog: we hebben daar eerder ook al eens over nagedacht. Mensen drinken steeds vaker koffie bij barista’s, dus hoe mooi zou het zijn als je heel eenvoudig thuis ook latte art zou kunnen maken?”



Toch besloot Philips om het idee niet op de markt te brengen. Nog niet, althans. “Als we aan de slag gaan met een innovatie, gaan we niet alleen kijken hoe zo’n apparaat in elkaar zou moeten zitten, maar ook wat het kost om te maken en of we denken dat consumenten daarvoor zouden willen betalen. We kwamen erachter dat het best ingewikkeld zou zijn om zo’n ingebouwde latte art te maken en daardoor ook best kostbaar. We denken dat daar nu nog geen markt voor is. Maar misschien in de toekomst wel, want mensen zijn steeds meer op zoek naar luxe koffieapparaten.”



Voor Hidde mocht dat de pret niet drukken. “Ik keek er vooraf erg naar uit, maar het was nog leuker dan ik had verwacht!”