Philips lanceert Fresh Air Mask: een luchtfiltratiemasker om comfortabel frisse lucht in en uit te ademen

Het Air Power systeem circuleert frisse lucht en vermindert de uitademweerstand doordat de uitgeademde lucht door het ventilator en het filter naar buiten wordt afgevoerd.



Er zijn 3 standen, waarmee de snelheid van de ventilator kan worden aangepast aan de activiteit van de drager en de daar bijbehorende verschillen in ademhaling, en is daardoor ook geschikt voor gebruik tijdens wandelen, rennen of fietsen. Afhankelijk van de stand, gaat de batterij van de ventilator tot 3,5 uur mee. Het volledig opladen duurt ongeveer 3 uur. Het Philips Fresh Air Mask is geen medisch masker en valt niet binnen de medische persoonlijke beschermingsmiddelen (PPE - Personal Protective Equipment).





Prijs en verkoopinformatie

Het Philips Fresh Air Mask is nu beschikbaar via Philips.nl en heeft een adviesverkoopprijs van €89,99. De vervangfilters hebben een adviesverkoopprijs van €12,99 per 5 stuks.

[1] Bron: Covid-19: Global behaviours around face mask use, October 2020

[2] Bron: Covid-19: Global behaviours around face mask use, October 2020

[3] Het hoog-filtratie filter blokkeert 95% van de deeltjes met een diameter van 3μm of groter op het moment van het eerste gebruik en is wegwerpbaar en vervangbaar