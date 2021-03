‘Lou Ottens hield van de techniek, als hij daarover sprak dan begonnen zijn ogen te twinkelen’

Zonder Philips geen ‘Satisfaction’

Niet alleen voor muziekliefhebbers was het een uitkomst dat je de cassette overal mee naar toe kon nemen; dat gold ook voor artiesten. Zonder de cassetterecorder had de wereld waarschijnlijk nooit kennis gemaakt het met nummer Satisfaction van The Rolling Stones, zo schreef gitarist Keith Richards in 2010 in zijn autobiografie Life:



„Ik heb het nummer ’Satisfaction’ in mijn slaap geschreven. Ik wist helemaal niet dat ik het opgenomen had, het nummer bestaat alleen dankzij de kleine Philips cassetterecorder. Ik keek er ’s ochtends naar – ik wist dat ik er de avond daarvoor een nieuw bandje had ingelegd – maar het stond helemaal aan het einde. Blijkbaar had ik iets opgenomen. Ik spoelde terug en toen klonk ’Satisfaction’ … en daarna 40 minuten gesnurk!”