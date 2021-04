FD: ‘Philips een voorloper in circulaire economie’

In 2050 is Nederland vrij van afval. Alle producten worden dan gedeeld, gerepareerd en hergebruikt. Althans, dat is de ambitie van de Nederlandse overheid. Volgens het Financieele Dagblad (FD) is er echter nog een lange weg te gaan voordat die ambitie werkelijkheid is. Maar volgens de zakenkrant loopt een aantal grote bedrijven voorop; in een uitgebreid artikel worden de duurzaamheidsambities van Philips, ASML en DSM toegelicht.



“De grondstoffen die we wereldwijd verbruiken, tellen mee voor 50% van de mondiale CO₂-uitstoot. Wereldwijd groeit de bevolking. Tegen 2050 hebben we drie aardbollen nodig om in grondstoffen te voorzien. Die hebben we niet”, zo vertelt demissionair staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) in het artikel.



Het goede nieuws is dat er grote, gevestigde bedrijven zijn die circulariteit hebben verankerd in hun beleid, zo stelt het FD in het artikel ‘De circulaire economie gaat ook over geld verdienen’.