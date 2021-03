De 'Clarivate Top 100 Global Innovators 2021' zijn afkomstig uit drie continenten en veertien landen/regio's. Het rapport en een volledige lijst van de Top 100 organisaties zijn hier te vinden

[1] In de samenstelling van de 'Clarivate Top 100 Global Innovators'-lijst kwantificeert Clarivate innovatie op basis van vier indicatoren:

1. Volume: Een volumedrempel van 100 toegekende uitvindingen in de afgelopen vijf jaar en meer dan 500 gedeponeerde uitvindingen in totaal over een willekeurige tijdsperiode. 2. Invloed: De mate van invloed van geoctrooieerde ideeën, gebaseerd op het aantal externe citaties dat de uitvindingen van een organisatie in de afgelopen vijf jaar hebben ontvangen -- verwijzingen die tijdens het aanvraag- en onderzoeksproces naar de octrooien van een organisatie zijn gemaakt vanuit octrooien die later door iemand anders zijn geregistreerd. 3. Succes: De mate van succes bij het verkrijgen van octrooibescherming aanvragen afgegeven door de octrooibureaus van de wereld in dezelfde vijf jaar venster. 4. Globalisering: Het niveau van investeringen in octrooiaanvragen van een organisatie, om de voetafdruk van commercialisering en investeringen in octrooiaanvragen te bepalen, gemeten aan de hand van het niveau van indieningsactiviteit in Europa, Japan, het Chinese vasteland en de Verenigde Staten, rechtsgebieden die spreken van aanzienlijke kosten.