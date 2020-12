RSNA2020 virtueel en op afstand

Vanwege de COVID-19-pandemie en voor de eerste keer ooit is de Radiological Society of North America Annual Meeting (RSNA 2020) dit jaar een virtueel evenement. Voor het wereldwijde publiek van radiologen is een virtueel evenement niets nieuws. Geconfronteerd met de noodzaak om de acute en electieve zorg voor niet-COVID-patiënten te hervatten en te voldoen aan de toegenomen vraag vanwege COVID, moesten ze inventief zijn, en virtueel werken maakt daar deel van uit. Philips maakt nu op RSNA 2020 van de gelegenheid gebruik om radiologen de hulpmiddelen te presenteren die ze nodig hebben om veel van deze nieuwe manieren van werken te integreren in routinematige radiologieworkflows om zo te blijven voldoen aan de quadruple aim – betere patiënt uitkomsten, verbeterde patiënt ervaring, verbeterde zorgverleners ervaring en lagere zorgkosten – in het tijdperk van COVID en daarna.