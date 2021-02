Technisch Weekblad: “Nederland kan trots zijn op de hightechindustrie”

Brainport Eindhoven behoort tot de wereldtop van innovatieve regio's. Dat stelt hoofdeconoom Yann Ménière van het Europees Octrooibureau (EOB) in een interview met Technisch Weekblad: "Als het gaat om hightechbedrijven die eindproducten maken, Philips voorop, moeten we in Europa en Nederland echt wel trots zijn op wat we hier kunnen."



Het Europees Octrooibureau benoemt technologische trends op de lange termijn. Op dit moment zitten we midden in de vierde industriële revolutie, die gekenmerkt wordt door automatisering en data: “Patentaanvragen op dit vlak nemen met 20% per jaar toe, en maken inmiddels 11% van alle patentaanvragen uit, wereldwijd gezien.”