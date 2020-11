Zelf contact kunnen leggen met de buitenwereld is zó belangrijk

Op locatie bij de GGzE wonen tussen de 650 en 700 bewoners, deels beveiligd. Daarnaast bedient GGzE nog ruim 13.000 cliënten in de regio die thuisbegeleiding krijgen.

Joep: "Onze eerste prioriteit na de uitbraak van corona was dat we corona niet op het terrein zouden krijgen. Daarna zijn we al vrij snel gaan kijken hoe we onze cliënten op afstand konden blijven begeleiden. In ons beleidsplan van 2020 was het uitgangspunt dat dit jaar 10 procent van de contacten met cliënten via e-health of beeldbellen zou plaatsvinden. Dat is enorm versneld; in april was dat vier keer zo hoog."