IJsselland Ziekenhuis innoveert in rap tempo

Volgens Schalk is innovatie essentieel in de huidige context van de gezondheidszorg. “In het landelijke Hoofdlijnenakkoord medisch-specialistische zorg 2019-2022 is afgesproken dat er vanaf 2022 geen financiële groei meer mag plaatsvinden. Dat betekent dat je als ziekenhuis voor hetzelfde geld meer patiënten moet gaan behandelen, terwijl sprake is van een groeiend personeelstekort. Die uitdagingen kun je alleen maar aan door te innoveren.”



Wat houdt innovatie dan precies in? “De gemene deler is dat er sprake is van de introductie van nieuwe producten of diensten in een organisatie. Als je wilt innoveren, moet je daarom echt even uit de waan van de dag worden gehaald, om na te kunnen denken over behoeften, knelpunten en eventuele verbetermogelijkheden. Binnen het ziekenhuis is dat lastig; omdat de werkdruk van professionals al zo hoog is, kun je niet zomaar een aantal verpleegkundigen uit het primaire proces trekken. Het is daarom continu zoeken naar een balans tussen het ophalen van behoeften en/of knelpunten en het (proactief) aandragen van passende oplossingen en ideeën.”



Een organisatie kan op drie niveaus vernieuwen, schetst Schalk. “Allereerst kun je zelf proberen nieuwe dingen uit te vinden via research en development. Daar is echter veel financiële slagkracht voor nodig en als algemeen ziekenhuis hebben wij die onvoldoende. Een tweede optie is om bestaande en bewezen oplossingen uit andere ziekenhuizen te kopiëren en toe te passen in de eigen organisatie.”



Het laatste niveau is de verbetering van bestaande processen - in feite is dit reguliere bedrijfsvoering en een taak van het management. “Binnen het IJsselland Ziekenhuis focus ik op de laatste twee niveaus”, vertelt Schalk. “Er zijn genoeg goede voorbeelden in de Nederlandse ziekenhuizen die wij in onze organisatie kunnen overnemen, waarbij we gebruik maken van de lessons learned. Tegelijkertijd hoeft innovatie helemaal niet ‘groots’ te zijn, en kunnen kleine wijzigingen grote impact hebben.”