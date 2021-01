Dr. Peter Calverley legt uit waarom inzicht in de ademhalingsfysiologie van essentieel belang is om COPD te kunnen begrijpen en patiënten op de beste manier te kunnen behandelen. De respiratoire fysiologie maakt gasuitwisseling mogelijk - O 2 uit de lucht naar de bloedsomloop en vervolgens de afvoer van CO 2 uit de bloedsomloop. Wanneer patiënten de overeenkomstige hoeveelheid CO 2 niet kunnen uitstoten, leidt dit tot een ophoping van CO 2 in het lichaam.

Calverley bespreekt het fenomeen expiratoire flowbeperking bij normale ademhaling (‘tidal’ EFL) bij patiënten. Dit gebeurt wanneer een verhoogde ademfrequentie niet leidt tot een verhoging van de flow van het expiratoir volume. Dit is te zien wanneer een patiënt volgens dezelfde curve van het flow-volume uitademt tijdens de ademademhaling in rust, als tijdens een geforceerde expiratoire inspanning. Met andere woorden: de patiënt werkt harder om te ademen, maar de luchtstroom neemt niet proportioneel toe. EFL resulteert in wat een ‘waterval’ wordt genoemd, waarbij een vernauwing op een kritiek punt van het luchtwegsysteem betekent dat gassen het systeem niet meer met dezelfde snelheid kunnen verlaten.

Gezonde mensen hebben een ‘expiratoire flowreserve’. Ongezonde mensen met emfyseem, aandoeningen van de kleine luchtwegen, COPD, hebben last van deze expiratoire flowbeperking tijdens normale ademhaling (‘tidal’ EFL), waarbij de adem zich ophoopt in de longen, ook wel hyperinflatie genoemd.

Hoe wordt ‘tidal’ EFL tegenwoordig gedetecteerd en gemeten? De intra-esofageale ballontechniek is invasief en het kan lastig zijn om de ballon te plaatsen. Het toepassen van abdominale druk tijdens uitademing kan werken, hoewel timing een probleem is.

Professor Raffaele Dellacà legt de werking uit van een nieuwe techniek die kan worden gebruikt voor het detecteren van EFL.