Philips lanceert de door AI aangedreven Radiology Smart Assistant in de Benelux om het maken van röntgen opnames te verbeteren

Thorax PA opnames zijn een van de meest uitgevoerde en routinematige röntgenonderzoeken [3]. Om de best mogelijke beelden te maken, is het belangrijk dat de patiënt precies goed in de bundel wordt gepositioneerd.



Philips Radiology Smart Assistant maakt gebruik van op AI gebaseerde technieken voor kwaliteitsbeoordeling om beelden te evalueren die zijn vastgelegd door afzonderlijke laboranten. Vervolgens geeft het op een touchscreen-interface aan welke gebieden en technieken direct verbeterd kunnen worden, en fungeert zo als een soort 'virtuele coach' voor het beter positioneren van patiënten. Ook genereert de oplossing een dashboard dat een continu overzicht geeft van het beeldkwaliteitsniveau en de trainingsbehoeften van het personeel.



"Philips Radiology Smart Assistant helpt ons nauwkeurigere PA thorax opnamen voor onderzoek te maken, waardoor de beelden ook beter kunnen worden beoordeeld", aldus prof. dr. Axel Gossmann, hoofd van de afdeling Radiologie van het Merheim-ziekenhuis in Keulen, Duitsland. "Dit concept biedt interessante nieuwe mogelijkheden en heeft absoluut het potentieel om in de toekomst standaard te worden opgenomen in de workflow."



Hoge patiëntvolumes kunnen leiden tot meer druk en stress voor laboranten [4]. De Radiology Smart Assistant van Philips, die is opgebouwd rond de hardware-software smart engine, biedt een oplossing voor deze problemen en vormt een ingang voor het toevoegen van andere innovatieve AI-oplossingen bij het maken van röntgenopnames.