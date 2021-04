Stap samen met het koninklijk gezin en Philips in de toekomst van de zorg

Meer weten over de toekomst van gezondheidszorg?

Wat in Eindhoven wordt bedacht en gemaakt, gaat de hele wereld over. In de videoserie Made in 040 gaan we op zoek naar de innovaties van morgen die het leven van mensen verbeteren. Artsen kunnen in een lichaam kijken, met behulp van natuurkundige verschijnselen zoals geluidsgolven, magnetisme en röntgenstralen.



In deze aflevering van Made in 040 leer je hoe minimaal invasief opereren, ook wel 'opereren zonder snijden' genoemd, werkt. Daarmee kan onvoorstelbaar veel; het is zelfs mogelijk om een hartklep te vervangen met behulp van een klein slangetje dat via je lies wordt ingebracht.