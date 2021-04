Welkom, majesteit!

Oranje-blauwe hoogtepunten

In 2016 kwam er voor het laatst een lid van de koninklijke familie op bezoek. Máxima bezocht toen Philips Healthcare en kreeg daar uitleg over innovaties voor verloskundigen in afgelegen gebieden. Ook nam ze een kijkje in een hybride operatiekamer en sprak ze in een fabriekshal met medewerkers over röntgenapparatuur. In datzelfde jaar (2016) reikte Koningin Máxima de Koning Willem I-prijs uit aan Philips. Het bedrijf kreeg deze prestigieuze prijs voor innovatief ondernemerschap in de categorie Grootbedrijf.