De Telegraaf: 3D-echografie moet uithoudingsvermogen en explosiviteit van PSV-spelers vergroten

“Nee, Philips is een partner van ons en de oude vorm van sponsoring bestaat niet meer”, legt Gerbrands uit. “Willen zij dit ook, dan moeten ze bij Philips aankloppen. Juist dit soort projecten maakt dat onze partners zo lang aan ons verbonden blijven (Philips tot 2031, red.) . Financieel halen we er iets uit, wanneer jonge spelers een betere positie krijgen, door sneller te herstellen en zich beter te ontwikkelen. Zoals ik ook denk dat spelers sneller voor ons kiezen, als ze zien wat hier mogelijk is om zich te ontwikkelen.”Het eerste onderzoek in het PSV Top Performance Center richt zich op een 3D echo om elke spiervezel en alles daaromheen in kaart te brengen. Niet alleen kan hiermee eenvoudig spierschade en spierherstel worden afgelezen en de hersteltraining daarop worden aangepast. De winst die kan worden behaald, reikt tot een vorm van talentherkenning en exacte individuele ontwikkeling op fysiek niveau. De technologie zal tevens worden toegepast in het Pieter van den Hoogenband-zwemcentrum voor de ontwikkeling van zwemtalent met daarbij de nadruk op de rug- en schouderspieren.“Dit is een mooi voorbeeld hoe wij samenwerken met PSV en het St. Anna Ziekenhuis om op sportgebied te innoveren”, zegt Henk Valk, CEO van Philips Benelux. “Binnen deze samenwerking willen we de prestaties en de gezondheid van topsporters verbeteren door medici te steunen met onze kennis en innovaties op het gebied van gezondheid.”