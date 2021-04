PSV, St. Anna Ziekenhuis en Philips starten PSV Top Performance Center met een onderzoek waarbij de inzet van 3D spierechografie in de begeleiding van topsporters centraal staat

“In de wereld van topsport zijn we altijd op zoek naar verbetering”, vertelt algemeen directeur Toon Gerbrands van PSV. “Innovatie is in dat proces onmisbaar. Technologie en gebruikmaken van data eveneens. Het helpt ons om talent te herkennen én te ontwikkelen. 3D spierechografie is zo’n project dat ons vooruit kan helpen. Het is een prachtig voorbeeld van samenwerking in de Brainportregio. In onze omgeving zoeken we elkaar op en zo maken we elkaar wijzer en beter.”