Hoe ziet mijn hart er eigenlijk uit? Welk bot hoort waar te zitten? Wat doen mijn longen precies? Met Kijk in je lijf! leren kinderen met plezier het menselijk lichaam kennen. Ze tekenen, puzzelen, doen testjes met hun eigen lichaam en zoeken het antwoord op vragen. Hierbij doorkruisen ze het hele museum waarbij ze allerlei apparaten tegenkomen waarmee in het lichaam kan worden gekeken.

Voor het bezoek introduceert de leerkracht het thema in een voorbereidende les. Deze les is volledig uitgewerkt met een filmpje en praatplaat. In het museum aangekomen krijgen de leerlingen in groepjes van drie een EHBO-koffer. Deze zit vol opdrachten rond een thema: hart, longen, hersenen, gebit of botten.

Terug op school volgt een beeldende verwerkingsopdracht.

Doel

De leerlingen leren met plezier over:

Gezondheid

Kijken in het lichaam

De bouw van het menselijk lichaam

Vorm en functie van lichaamsdelen

Werking en functie van de zintuigen en organen, ademhaling en bewegingsapparaat (skelet en spieren)

Handig om te weten

Doelgroep: groep 7/8 PO maximaal 30 leerlingen

Tijdsduur bezoek: 90 minuten

Kosten: € 5 per leerling

Begeleiding: minimaal 1 docent en 1 ouder per 5 leerlingen (gratis entree)

Locatie: Philips Museum

Tijd: maandag – vrijdag 9.00 – 17.00 uur

Meer informatie en reserveringen

Het Philips Museum is de ideale locatie om leerlingen op een leuke manier in aanraking te laten komen met wetenschap, geschiedenis en techniek. Neem voor meer informatie of reserveringen contact op met onze medewerkers van de afdeling Boekingen.

Telefoon: 040 - 235 90 30

Mail: boekingen-museum@philips.com