Voor klas 1 en 2 van het voortgezet onderwijs

Als een echte filmcrew gaan leerlingen in groepjes op onderzoek in het museum.

Iedere leerling heeft een eigen taak: regisseur, redacteur, presentator, cameraman of editor. Aan de hand van opdrachtkaarten maakt de filmcrew een reportage over een van de drie thema's: 'Elektrisch licht', 'Radio & Televisie' of' Medische apparaten'.

In 90 minuten leren de leerlingen meer over techniek

en uitvindingen van Philips. Na afloop stelt het Philips

Museum de gemaakte reportages ter beschikking aan

de deelnemende school.

• Tijdsduur lesprogramma: 1,5 uur

• Maandag t/m vrijdag tussen 9.00-10.30 uur

• Kosten: € 5,00 + € 5,00 per iPad (1 per 5 leerlingen)

• Docenten en begeleiders hebben gratis toegang

(1 docent en minimaal 2 begeleiders).

• Maximaal 30 leerlingen (6 groepen van

5 leerlingen)

• Locatie: Philips Museum