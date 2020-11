In Mission Eureka ondernemen kinderen een interactieve ontdekkingstocht langs de Philips uitvindingen door de jaren heen. In groepen van maximaal vier personen ga je op zoek naar de techniek achter deze innovaties. De teams, bestaande uit twee tot vier spelers, kruipen in de huid van een onderzoeker en doen acht challenges. Hoe werkt een lamp, wat doet röntgenstraling en wie heeft de televisie uitgevonden? In het Philips museum kunnen kinderen een waar Philips Research-avontuur beleven.