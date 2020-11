En toen was er licht

Actief lesprogramma over licht



Voor groep 5, 6 en 7 van de basisschool



De zon is een belangrijke bron van licht. Maar hoe maakte de mens door de tijden heen licht voordat de gloeilamp werd uitgevonden? En wat maakte de gloeilamp allemaal mogelijk? Het van oorsprong Eindhovense bedrijf Philips ging op zoek naar het perfecte licht dat de zon zo goed mogelijk kon nabootsen.



Licht kent veel eigenschappen die leerlingen zelf onderzoeken. Met verschillende proefjes in het museum leren de kinderen bijvoorbeeld hoe je véél licht maakt of hoe je een regenboog maakt met een lamp… en nog veel meer. Het programma is ontwikkeld in samenwerking met Educatief-ontwikkelaars van de TU/e Junior en bevat competenties van de leerlijn Erfgoededucatie (kerndoelen 51, 52, 53, 55 en 56).