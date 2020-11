Kom jij de schatten van het Philips Museum bekijken? We beginnen met een kort introductieverhaal over de geschiedenis van Philips. Daarna gaan de kinderen (in groepjes) met de gerichte opdrachten van Museumschatjes op ontdekkingstocht in het museum. In de inleidende les op school, voorafgaand aan het museumbezoek, hebben de leerlingen al geleerd wat een voorwerp eigenlijk waardevol maakt. Een voorwerp is niet alleen waardevol omdat het letterlijk veel geld waard is, maar ook omdat het bijvoorbeeld heel zeldzaam is, of omdat er een bijzonder verhaal bij hoort. Het Philips Museum staat boordevol met schatten. Na afloop van het project Museumschatjes zullen leerlingen op een andere manier naar oude voorwerpen (erfgoed) kijken.

Museumschatjes is een jaarlijks terugkerende campagne, tijdens een vaststaande periode. Binnen deze periode kunt u met de bon uit het lesmateriaal gratis naar binnen bij een van de deelnemende musea. Alle Brabantse basisscholen ontvangen in het voorjaar een brief met informatie over hoe u zich moet aanmelden. Deelname aan Museumschatjes is geheel kosteloos en wordt financieel mogelijk gemaakt door de provincie Noord-Brabant. Om aan te melden of voor meer informatie kun je kijken op de website van Erfgoed Brabant.

Tijdsduur lesprogramma: 1 tot 1,5 uur

Kosten: Tegen inlevering van de verkregen bon, gratis toegang voor leerlingen en begeleiders

Tijdstip: tussen 9.00 – 11.00 uur (maandag tot en met vrijdag)

Locatie: Philips Museum

Neem voor meer informatie over Museumschatjes contact op met 040 - 235 90 30 of via boekingen-museum@philips.com