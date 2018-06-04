De tijdelijke expositie Gerard biedt een inkijkje in het denken en doen van de oprichter van Philips. Met oog voor techniek, ondernemerschap en medemens was Gerard een bijzondere man die meer dan 130 jaar geleden de basis legde voor het internationale bedrijf dat uitgegroeide tot wereldwijd concern. Tot op de dag van vandaag blijft Gerard’s passie voor innovatie en ondernemerschap een bron van inspiratie.
Notitieboekje
Blader zelf door het notitieboekje uit 1893 en kom dichter bij de gedachtewereld en de experimenten van Gerard. Zijn notitieboekje is één van de weinige fysieke objecten dat goed bewaard is gebleven, want veel van Gerards fysieke objecten zijn verwoest tijdens bombardementen in de Tweede Wereldoorlog. Het is dan ook zeer bijzonder dat dit notitieboekje nu voor iedereen is in te zien.
Maak kennis met Gerard
Gerard Philips (1858-1942) was een ingenieur en technicus, maar had ook een enorm gevoel voor ondernemerschap en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Gerard startte in 1891 met behulp van zijn vader een gloeilampenfabriek in hartje Eindhoven, waarin tegenwoordig het Philips Museum gevestigd is. Hij onderscheidt zich al gauw van andere fabrikanten, die vaak complete elektrische installaties leveren. Gerard ziet een concurrentievoordeel door verregaande specialisatie en massafabricage van één enkel product: de gloeilamp.
Gerard concentreert zich op het efficiënt vervaardigen van een hoogwaardige gloeidraad, de montage van de lampen en de verdere mechanisatie van het productieproces. Ook speelt hij telkens in op nieuwe ontwikkelingen en baanbrekende innovaties. Deze aanpak legt de basis voor toekomstig succes. Gedurende zijn hele werkzame leven blijft Gerard zich bezighouden met de kwaliteit van fabricageprocessen. Zijn motto is: 'Als de kwaliteit er is, komt de kwantiteit vanzelf'.
Praktische informatie
Philips Museum Emmasingel 31 5611 AZ Eindhoven Receptie +31 (0)40 235 90 30 Boekingen & Sales +31 (0)40 235 90 30 Pers +31 (0)6 15 89 14 42
Philips Museum
Emmasingel 31
5611 AZ Eindhoven
Receptie
+31 (0)40 235 90 30
Boekingen & Sales
+31 (0)40 235 90 30
Pers
+31 (0)6 15 89 14 42
Toegankelijkheid Stichting tot Behoud van Historische Philips-producten (SBHP)
Het Philips Museum is goed toegankelijk voor mindervalide bezoekers. Er is een mindervalide toilet aanwezig en we beschikken over een lift. Ook hulphonden mogen (indien nodig) naar binnen. Er is een rolstoel aanwezig. Indien gewenst graag vooraf reserveren door te bellen met +31 (0)40 235 90 30.
Voor het afgeven van oude Philips-producten kun je terecht bij de Stichting tot Behoud van Historische Philips-producten (SBHP) via www.philips-historische-producten.nl of mail naar [email protected].
Historische foto’s, brieven, documenten en brochures van Philips kun je doneren aan ons museum.
Toegankelijkheid
Stichting tot Behoud van Historische Philips-producten (SBHP)
Philips Museum
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