In 2025 was het 100 jaar geleden dat Louis Kalff de leiding krijgt over een nieuwe afdeling binnen Philips: Design. Ontelbare Philips ontwerpen hebben sindsdien een positieve impact op het leven van mensen gemaakt. En dat vieren en tonen we in het Philips Museum!

Design is veel meer dan kleur, vorm en materiaal; het gaat over het creëren van een betere ervaring voor de mensen die het product gebruiken. Elk designproces bij Philips begint daarom met de vraag: wat hebben mensen nodig? Wat zijn hun behoeften? Geruststelling, eenvoud, zelfexpressie, verbinding, ondersteuning, presteren…de lijst is eindeloos en verandert voortdurend.

In de tentoonstelling Impact through Design ervaar je wat design bij Philips betekent en ontdek je dat elk goed ontwerp begint met die ene vraag: wat hebben mensen echt nodig?



Verwacht geen chronologische opsomming, maar een spannende reis kriskras door de tijd langs iconische Philips ontwerpen van vroeger, nu, en de toekomst.