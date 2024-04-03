In 2025 was het 100 jaar geleden dat Louis Kalff de leiding krijgt over een nieuwe afdeling binnen Philips: Design. Ontelbare Philips ontwerpen hebben sindsdien een positieve impact op het leven van mensen gemaakt. En dat vieren en tonen we in het Philips Museum! Design is veel meer dan kleur, vorm en materiaal; het gaat over het creëren van een betere ervaring voor de mensen die het product gebruiken. Elk designproces bij Philips begint daarom met de vraag: wat hebben mensen nodig? Wat zijn hun behoeften? Geruststelling, eenvoud, zelfexpressie, verbinding, ondersteuning, presteren…de lijst is eindeloos en verandert voortdurend. In de tentoonstelling Impact through Design ervaar je wat design bij Philips betekent en ontdek je dat elk goed ontwerp begint met die ene vraag: wat hebben mensen echt nodig?
Verwacht geen chronologische opsomming, maar een spannende reis kriskras door de tijd langs iconische Philips ontwerpen van vroeger, nu, en de toekomst.
In 2025 was het 100 jaar geleden dat Louis Kalff de leiding krijgt over een nieuwe afdeling binnen Philips: Design. Ontelbare Philips ontwerpen hebben sindsdien een positieve impact op het leven van mensen gemaakt. En dat vieren en tonen we in het Philips Museum!
Design is veel meer dan kleur, vorm en materiaal; het gaat over het creëren van een betere ervaring voor de mensen die het product gebruiken. Elk designproces bij Philips begint daarom met de vraag: wat hebben mensen nodig? Wat zijn hun behoeften? Geruststelling, eenvoud, zelfexpressie, verbinding, ondersteuning, presteren…de lijst is eindeloos en verandert voortdurend.
In de tentoonstelling Impact through Design ervaar je wat design bij Philips betekent en ontdek je dat elk goed ontwerp begint met die ene vraag: wat hebben mensen echt nodig?
De tentoonstelling start in de ‘Gallery of Needs’. Hier maak je een indrukwekkende reis langs vijf behoeften en de herkenbare en verrassende Philips oplossingen die hiervoor ontworpen zijn. Je reist door de tijd en verplaatst je in de schoenen van verschillende gebruikers.
In het museumcafé drink je een kop koffie te midden van een overweldigende hoeveelheid Philips Design Icons van vroeger en nu.
Tot slot stap je in het ‘Design Lab’. Hier ontdek je op welke manier Philips Design anno nu een positieve impact op de levens van mensen heeft, en ga je zelf aan de slag met ontwerpen voor de behoeften van de toekomst.
De tentoonstelling start in de ‘Gallery of Needs’. Hier maak je een indrukwekkende reis langs vijf behoeften en de herkenbare en verrassende Philips oplossingen die hiervoor ontworpen zijn. Je reist door de tijd en verplaatst je in de schoenen van verschillende gebruikers.
Praktische informatie
Philips Museum Emmasingel 31 5611 AZ Eindhoven Receptie +31 (0)40 235 90 30 Boekingen & Sales +31 (0)40 235 90 30 Pers +31 (0)6 15 89 14 42
Philips Museum
Emmasingel 31
5611 AZ Eindhoven
Receptie
+31 (0)40 235 90 30
Boekingen & Sales
+31 (0)40 235 90 30
Pers
+31 (0)6 15 89 14 42
Toegankelijkheid Stichting tot Behoud van Historische Philips-producten (SBHP)
Het Philips Museum is goed toegankelijk voor mindervalide bezoekers. Er is een mindervalide toilet aanwezig en we beschikken over een lift. Ook hulphonden mogen (indien nodig) naar binnen. Er is een rolstoel aanwezig. Indien gewenst graag vooraf reserveren door te bellen met +31 (0)40 235 90 30.
Voor het afgeven van oude Philips-producten kun je terecht bij de Stichting tot Behoud van Historische Philips-producten (SBHP) via www.philips-historische-producten.nl of mail naar [email protected].
Historische foto’s, brieven, documenten en brochures van Philips kun je doneren aan ons museum.
Toegankelijkheid
Stichting tot Behoud van Historische Philips-producten (SBHP)
Philips Museum
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