Innovation and you

De 'Innovation and you' Experience is uniek in de regio. Via interactieve beeldschermen die direct reageren op individuele bezoekers is het mogelijk om zelf te ervaren hoe moderne technologie ons leven verandert. Bovendien toont de nieuwe experience in het Philips Museum hoe innovaties op het gebied van gezondheid en duurzame verlichting bijdragen aan het verbeteren van het leven van miljarden mensen wereldwijd.