Gerard had een sterke overtuiging dat wetenschappelijk onderzoek een voorwaarde was voor innovatie en daarmee voor de continuïteit van het bedrijf. In 1914 richtte hij het Philips Natuurkundig Laboratorium (Philips Research) op. Philips Research speelde een belangrijke rol bij de verbreding van het productportfolio van de onderneming buiten verlichting. Met R&D in radio- en röntgenbuizen betrad Philips de markt van de consumentenelektronica en de gezondheidszorg. Hiermee legde Gerard Philips de basis voor talloze innovaties die het leven van mensen wereldwijd hebben verbeterd.

Gerard en zijn jongere broer Anton - die in 1895 bij de verkoopafdeling van het bedrijf kwam - zagen het belang in van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Rond 1900 was Philips een van de eerste bedrijven met een gratis ziektekostenverzekering en doorbetaling van ziekteverlof. Werknemers kregen ook goede huisvesting aangeboden door de bouw van woningen die eigendom waren van Philips. In 1913 werd een deel van de opbrengst van de beursgang van het bedrijf besteed aan een pensioenfonds. Illustratief voor het belang dat Gerard Philips hechtte aan goed onderwijs was de oprichting van een studiefonds voor de kinderen van de werknemers. Duizenden studenten hebben hiervan geprofiteerd.

Toen Gerard in 1922 terugtrad, liet hij zijn broer Anton - die al sinds 1912 een functie als gelijkwaardig directeur bekleedde - een goed georganiseerd innovatief bedrijf na met een solide financiële basis, klaar voor de volgende fase van expansie. Voor ons, in 2021, blijft Gerard Philips' passie voor innovatie en ondernemerschap een bron van inspiratie. En bovenal zijn we dankbaar voor de kernwaarden die hij aan Philips als onderneming heeft nagelaten.