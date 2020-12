Op dinsdag 9 juni 2020 wordt in het Philips Museum de expositie ‘Eendracht maakt macht’ geopend. Deze nieuwe tijdelijke expositie viert de al meer dan een eeuw oude verbondenheid van PSV, Philips en de stad Eindhoven. De voetbaltrots van Eindhoven staat hierbij symbool voor de ontwikkeling tot de metropoolregio Brainport Eindhoven.

Bijna alle ontwikkelingen in de Brainportregio vinden hun oorsprong in de periode tussen 1910 en 1928. Philips werd, mede dankzij de ontwikkeling van licht en radio, een wereldconcern en PSV een internationale topclub. Onder invloed van Philips werd het stadje Eindhoven, samen met de omliggende dorpen, een van de belangrijkste industriesteden van Nederland. De kernwaarden van toen zijn onveranderd gebleven en steeds weer vertaald naar nieuwe ontwikkelingen op sociaal-maatschappelijk gebied, met Gerard en Anton Philips als grondleggers.

De bijzondere combinatie van topsport, gezondheid, recreatie, technologie, onderwijs, integratie en innovatie heeft sterk bijgedragen aan de onderlinge verbondenheid van de inwoners van Eindhoven. Met de expositie ‘Eendracht maakt macht’ maakt het Philips Museum deze verbinding op fraaie wijze zichtbaar en geeft een indruk van de rol die Philips daarbij speelde. Bovendien komen enkele gedenkwaardige momenten uit de PSV-historie aan bod. Zo zal onder andere een hologram te zien zijn van de Europacup1-beker uit 1988. En voor het eerst maakt het Philips Museum gebruik van een audiotour.

Het verhaal van PSV, Philips en de stad wordt in de expositie verteld aan de hand van de belangrijkste ooggetuige: Frits Philips. Hij verrichtte in 1911 als jongen van 5 jaar de aftrap van de eerste wedstrijd van het Philips Elftal (de voorloper van PSV) en bleef tot zijn overlijden in 2005 fan van de voetbalclub. Hij zag de stad Eindhoven groeien en was nauw betrokken bij het Philips-concern, waarvan 10 jaar als president.

De expositie is gebaseerd op het gelijknamige boek van journalist en PSV-historicus Frans van den Nieuwenhof. Het unieke beeld- en documentatiemateriaal is afkomstig van Philips Company Archives, PSV en uit privé-archieven van de familie Philips. Daarnaast zijn enkele bijzondere stukken via PSV en verzamelaars beschikbaar gekomen voor de expositie in het Philips Museum.

Het boek is verkrijgbaar vanaf 15 april in de webshop van PSV. Vanaf dinsdag 9 juni is de expositie in het Philips Museum klaar, te zien voor bezoekers van het Philips Museum.