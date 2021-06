Sylvia van Es benoemd tot President Philips Nederland

“Hans heeft tijdens zijn lange internationale carrière in diverse functies een belangrijke bijdrage aan Philips geleverd,” aldus Frans van Houten, CEO van Royal Philips, “We zijn hem zeer dankbaar voor zijn inzet en rol tijdens de afgelopen 10 jaar in Nederland bij de transformatie van Philips. Ik ben blij dat we met Sylvia een sterke opvolger hebben met een brede ervaring binnen Philips en de benodigde expertise om deze belangrijke positie in Nederland in te vullen.”

Sylvia zal in deze functie Philips in Nederland vertegenwoordigen op nationaal, regionaal en lokaal niveau, naar overheden, werkgeversorganisaties en in diverse samenwerkingsverbanden. Ze zal actief betrokken zijn bij nationale en regionale beleidsthema’s op het gebied van innovatie en gezondheidstechnologie. Tevens zal Sylvia verantwoordelijk zijn voor het optimaal functioneren van de Philips entiteiten in Nederland en statutair bestuurder zijn van Philips Nederland. In die hoedanigheid zal zij het bedrijf vertegenwoordigen naar de medezeggenschapsorganen.