Philips eerste Nederlandse bedrijf in top 15 reputatie ranglijst Global RepTrak

Signaal van vertrouwen

“Dit voelt wel als een heel speciale gelegenheid dit jaar. Niet alleen omdat we als eerste Nederlandse bedrijf ooit in de top 15 van de Global RepTrak staan”, aldus Frans van Houten, CEO Koninklijke Philips. “De reden dat ik het meest trots ben, is omdat we het afgelopen jaar veel hebben kunnen bijdragen aan het bestrijden van de coronacrisis. Ons doel om de gezondheid en het welzijn van mensen over de hele wereld te verbeteren is nog nooit zo relevant geweest.



Voor ons is de reputatiescore niet zomaar een cijfer. Het feit dat onze reputatie wederom is gestegen is een erkenning van de bijdrage die wij leveren aan de maatschappij door middel van innovatie in de gezondheidszorg. Dit is een signaal van vertrouwen, dat betekent veel voor mij, maar zeker ook voor onze medewerkers in Nederland en over de hele wereld, die hun uiterste best hebben gedaan om onze ziekenhuis partners te helpen in deze pandemie.”