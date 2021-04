De Telegraaf: onderzoek topsporters moet uitwijzen of coronavirus hart aantast

Wereldwijd staan hart- en vaatziekten boven aan de lijst van doodsoorzaken, jaarlijks verantwoordelijk voor bijna 17 miljoen doden – 31 procent van alle sterfgevallen [1]. Door middel van verschillende samenwerkingen op het gebied van cardiologie probeert Philips de zorg voor hartpatiënten in Nederland te verbeteren maar ook bij te dragen aan preventie.Sinds 2018 is Philips een strategische partner van de Hartstichting. De twee partijen werkten eerder al samen aan een netwerk van burgerhulpverleners en AED’s, projecten op het gebied van een gezondere leefstijl en aan innovatieve behandelingen voor hartpatiënten. Dankzij het gezamenlijk crowdfundingsplatform BuurtAED.nl zijn er in heel Nederland duizenden acties opgezet om een AED in de buurt te installeren.“Dit onderzoek kan een bijdrage leveren aan het verbeteren van de diagnose, behandeling en monitoring van patiënten met mogelijke hartklachten als gevolg van het coronavirus of andere virussen", aldus Léon Kempeneers, General Manager Health Systems bij Philips Benelux. "Daarom dragen wij graag bij aan dit onderzoek met onze technologie die kan helpen bij de diagnose, behandeling en monitoring van hart- en vaatziekten.""De biosensoren die in het onderzoek gebruikt worden zijn tijdens de COVID-19 pandemie al bij veel ziekenhuizen ingezet om patiënten continu en op afstand te monitoren. Het is mooi om te zien dat deze technologie nu ook kan worden gebruikt in onderzoek naar de mogelijke gevolgen van het coronavirus voor het hart."