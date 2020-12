Frans van Houten bij Op1: "Investeer in Nederlandse groeisectoren om bij wereldtop te blijven"

Voor de toekomstige concurrentiepositie van Nederland is het vooral belangrijk om te kijken naar de groeikansen, aldus de topman: "Je moet op tijd je koers verleggen, zodat we over vijf of tien jaar weer nieuwe sterktes hebben en daar een exportland in zijn. Waar verdient Nederland nu zijn brood mee? En waarmee in de toekomst?"

Nu staat Nederland nog in de top van meest innovatieve landen ter wereld. Die plek is echter niet vanzelfsprekend. "De belangrijkste groeisectoren van de wereld zijn onder meer tech, semiconductoren, software en streaming media. Waar zijn onze grote bedrijven in die gebieden? Als je daar helemaal niet op inzet, dan word je relatief gesproken steeds kleiner."

Maar er is nog tijd om het schip van koers te doen veranderen: "Het pleidooi wat ik heb gehouden: je moet met name inzetten op de toekomstige groeigebieden, waar de wind heen gaat, zodat we straks nog steeds een exportland kunnen zijn."