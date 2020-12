December = familiemaand

Het Philips Museum is weer open en loopt zich warm voor de feestmaand. We roepen december uit tot familiemaand. Met activiteiten willen we gezinnen, broers en zussen, ouders, opa’s en oma’s en kinderen een verantwoord en leerzaam uitje bieden. Een nieuwe audiotour leidt iedereen veilig door het museum.

Gloednieuwe audiotour

Het museum heeft in Coronatijd besloten dat een audiotour een mooie uitkomst biedt om bij weg te dromen, nu er nauwelijks rondleidingen mogelijk zijn en geen evenementen. De museumtour vertelt je een levendig verhaal met bijpassende achtergrondgeluiden. Voor wie zich graag laat meeslepen in een verhaal van toen tot nu. De audiotour is vanaf dinsdag 8 december verkrijgbaar bij de balie, voor een bijdrage van €2,- per tour.

Museum Kids Factory: ook op woensdagen

Het succesvolle programma Museum Kids Factory is coronaproof gemaakt en wordt in december elke woensdagmiddag aangeboden. En natuurlijk de hele kerstvakantie (van 28 december tot en met 3 januari). Kinderen kunnen aan hun eigen tafel lekker knutselen, met de vrijwilligers op een veilige 1,5 meter afstand. Kinderen vanaf 5 jaar gaan aan de slag met mechanisch bouwen, solderen, zagen, boren, 3D-tekenen en 3D-printen. Lees alles over Museum Kids Factory hier.

Quote van bezoeker: “We hebben het Philips Museum in de herfstvakantie bezocht met onze kinderen. De kinderen vonden Museum Kids Factory ongelooflijk leuk, we hadden wel twee sessies kunnen boeken! Bevlogen vrijwilligers ook, fijn dat die er waren!”

iPadtour Mission Eureka & Lampjes Speurtocht

Gezinnen met kinderen vanaf 8 jaar kunnen hun kennis testen met de iPad-game Mission Eureka. Kleinere kinderen (vanaf 4 jaar) kunnen de Lampjes Speurtocht doen, zij gaan met UV-lampjes op zoek naar geheime tekens in het museum.

Privérondleiding

Voor bezoekers die het Philips Museum liever met gids bezoeken, dit is (weer) mogelijk. We bieden privérondleidingen aan voor kleine gezelschappen zoals bijvoorbeeld familie-uitjes. Je kunt je rondleiding hier boeken.

Corona-maatregelen: goed om te weten

Omdat alle horeca tot nader zijn gesloten, is ook het museumcafé dicht. Wel is er koffie to go. Verder geldt er in het museum dat je vooraf online moet reserveren, je een mondkapje moet dragen (behalve kinderen tot 13 jaar). We volgen de standaard hygiëneregels om er voor iedereen een verantwoord uitje van te maken. Alle maatregelen kun je hier terugvinden.